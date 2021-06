Gracias, Felicidades y Punto Final

Aunque el calendario electoral 2020- 2021 no ha terminado, con los cómputos y entregas de constancias de validez concluye una de las etapas más importantes del proceso electoral.

Como muchos de ustedes saben, participé como candidato a diputado local plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México en una honrosa posición.

Sin embargo, los números no nos favorecieron para acceder a una curul, pero eso no significa que en lo personal no me sienta satisfecho y feliz con el proceso.

Primero por la amable y generosa invitación del Partido Verde, participé con entusiasmo y decisión, consciente de las posibilidades futuras, pero también de los hechos pasados y circunstancias actuales.

Agradezco y reconozco el respaldo y acompañamiento que en todo este proceso me brindó Jorge Miranda, sus afectos y su equipo.

Si bien, por la naturaleza de la candidatura no me tocó hacer campaña de manera “tradicional”, si tuve la oportunidad de conocer, platicar, oír y sobre todo aprender de cientos, tal vez miles de zacatecanos.

La campaña fue de trabajo, reflexión, entendimiento y mucho, mucho sentimiento.

Por eso no me canso de agradecer a todas esas personas: amigos, conocidos, desconocidos, familiares y equipo que nos dieron su tiempo, consejos, regaños, oraciones, palabras de aliento y apoyo en cualquiera de sus formas y manifestaciones.

Lo anterior por sí solo, es una maravillosa experiencia de vida y aprendizaje, el ciclo concluyó, pero los afectos y novedades siguen creciendo. Gracias.

Es justo recalcar que hoy podemos manifestarnos en paz y con satisfacción gracias a los miles de ciudadanos que organizaron las elecciones y contaron los votos, ellos son el sistema óseo, nervioso y circulatorio de nuestra democracia.

También quiero felicitar sinceramente a los hombres y mujeres que ocuparan un cargo de representación popular, tienen una oportunidad única de trascender para bien de su comunidad.

Respetuosamente los exhorto a honrar la confianza de quienes creyeron en ustedes y no me refiero únicamente a los electores que los llevaron a donde están ahora, sino a sus familias y cercanos afectos, ellos no pueden elegirlos pariente cada tres años.

Sí la víscera se los permite, procuren no vengarse, desgasta el presente y mina el futuro por hechos ya hechos.

Disfruten el encargo, desquiten el sueldo, piensen en su comunidad y honren la palabra.

Punto Final

Sinceramente gracias y felicidades.