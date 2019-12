¡Generación de Cristal!

En consecuencia a la tragedia de la alumna del ITAM, que se asocio con las intensas presiones y estrés a que están sometidos los estudiantes universitarios, se enfrentaron dos pensamientos generacionales, por un lado, los que se titularon hashtag #GeneraciondeCristal (Millennials) y, por el otro lado, #MartiresdeStarbucks (Generación X) estos últimos acusan a los primeros de falta de carácter, el no tener resistencia y la capacidad de enfrentar los problemas de la vida cotidiana, evadir pagar sus cuentas para ser autosuficientes, etc., a lo que los Millennials respondieron que no eran culpables q la generación X no supiera luchar por sus derechos, fueran todos reprimidos y conformistas ,a lo estereotipos que se les impuso, etc. Estigmas de un bando a otro hubo de sobra y hasta las ofensas que permite la falta de argumentos y que alienta el anonimato.

Mi conclusión es que debemos comprender que la realidad es que esta generación de jóvenes será la primera en la historia reciente en peligro , ya que van a vivir peor que sus padres, es real que los jóvenes egresados de licenciaturas aspiran a un salario de $8,000.00 pesos mensuales y con rentas de $10, 000.00 por lo que deben juntarse entre varios para lograr una vivienda digna y más o menos segura, que los trabajos seguros para toda la vida pertenecen a la era industrial y ya son extintos, hoy el mundo laboral es tan cambiante y competitivo que ninguna universidad o carrera le garantizan una estabilidad laboral y un ingreso ascendente a los egresados.

¿Que hacemos? Comprender que el único trabajo seguro será el que el joven se invente, que su talento y creatividad serán las únicas cosas, al día de hoy, que no podrán ser automatizadas, que el emprendimiento bien entendido como una actitud ante la vida y las herramientas necesarias para potencializar las ideas y lograr con ellas crear ingresos es lo que necesitan los estudiantes; no equivoquemos el camino y echemos a perder toda una generación con creer que la educación del futuro es la memorización de datos, nadie sabe a ciencia cierta cómo será el futuro ya que los avances tecnológicos son increíblemente rápidos, pero que los jóvenes sean protagonistas de su propia vida laboral y sepan comercializar sus talentos es lo mas urgente por hacer para crear emprendedores y no mas trabajadores.