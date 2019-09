Fuchi, guácala

Esta semana salió a la luz el presupuesto para 2020 y uno de los sectores más golpeados será el turístico ya que la Secretaría de Turismo a nivel federal contará con recursos por 5 mil 34 millones de pesos, 43% menor a lo solicitado y aprobado para el año en curso y, por si esto fuera poco, de aquí se destinarán 2 mil quinientos millones de pesos a la necedad presidencial del Tren Maya.

Si hacemos cuentas, el presupuesto que tendrá la Sectur será de 2 mil 534 de pesos, lo que representa un 14.5% menos de lo que tuvo en este año para operar. La triste realidad es que con estos números, se pone a la dependencia con el mayor ajuste al cinturón durante el año entrante donde después de esta están la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la oficina de la Presidencia, la de Trabajo y Previsión Social y la de Economía.

Según el diario El Economista, el gobierno advierte que la misión de la dependencia es conducir el diseño e implantación de políticas públicas orientadas a fortalecer el desarrollo de la actividad turística, promover la innovación en el sector, mejorar la calidad de los servicios así como la competitividad del turismo nacional, esto por supuesto se logrará según ellos sin elevar el gasto.

Sin ser pesimista y con la falta del CPTM (Consejo de Promoción Turística de México) liquidado en este año, la promoción parece será inexistente ya que no se mencionan recursos específicos para ello a pesar de la insistencia de que se continúe con la promoción de los destinos turísticos del país. Se busca poner en práctica estrategias dirigidas basadas en campañas de publicidad, relaciones públicas y mercadeo así como la participación en ferias internacionales y presencia de la marca México en convenciones y eventos que en este año se dejaron al sector privado.

Espero después de ver este oscuro panorama que el Consejo de Diplomacia Turística funcione como ellos lo esperan ya que sus 34 líderes consejeros son verdaderos profesionales de la industria. Está más que claro que nuestro gobierno debe de inyectar recursos en esta parte ya que la promoción es el seguro del éxito de los destinos turísticos de nuestro país.

No debemos dejar de considerar que gracias a la cancelación del NAIM, destinos turísticos emergentes en América Latina han levantado la mano creando una competencia directa y real para México, detalle que desde hace un año nuestro gobierno no lo ha querido reconocer y minimiza.

Otro de los productos olvidados y dejados a su suerte son los Pueblos Mágicos, mismos que con un raquítico presupuesto trabajaban en su promoción, así se podía diversificar un poco más el turismo fuera de las ciudades o puntos más conocidos y aparte de todo se ordenaba de una manera positiva la economía de esos lugares.

Me queda muy claro que no todas estas poblaciones estaban preparadas al 100% para la actividad turística pero en el caso de nuestro estado, Jerez, Sombrerete y Guadalupe se perfilaban como muy buenos prospectos para lograr el éxito total a un corto plazo. Veremos su desarrollo con un nulo apoyo presupuestal.

Otra de las cosas que no favorecen a nuestra actividad es el estado actual del Aeropuerto Internacional de la CDMX, y con todo y que Santa Lucía fue privilegiado con asignación de presupuesto, los amparos contra su construcción harán que demore aún más el poder tener un aeropuerto digno del turismo que recibimos y de la época con la capacidad necesaria para que no se tengan problemas al recibir a más personas.

Si hacemos cuentas, la cancelación de contratos del NAIM fue similar a la cantidad que se tenía presupuestada para su culminación, tristemente el cúmulo de errores hace que nos pinte un año turístico muy poco favorable.

Me deprime realmente el poco interés del presidente en este tema, ojalá y cuando se de cuenta del error que está cometiendo no sea demasiado tarde.

Parece ser que no es suficiente la fidelidad y sumisión de Miguel Torruco ante su jefe, espero y a futuro sepa convencer a don Andrés sobre la importancia de esta industria para nuestro país.

Cambiando un poco de tema y previo a los desfiles militares que se darán este 16 de septiembre, quiero reconocer la labor de nuestro Ejército, Marina y policías varias por la labor realizada hasta el momento en México. Me gustaría también por este medio recordarles que como autoridad no deben permitir que ninguna persona les falte el respeto, me congratulo por el aviso del presidente notificando que si se les agrede podrán responder en defensa propia.

Finalmente opinar que se me hace ridícula la posición y dichos de nuestro presidente en contra de la delincuencia, espero y por el bien de todos tome las riendas a la brevedad posible porque hasta el momento mi opinión en cuanto a este tema y a los recursos presupuestados para la Secretaría de Turismo solo se merecen un “fuchi, guácala”. Hasta la próxima.