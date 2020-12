El Runrún: Vienen choques generacionales en la UAZ

Ayer el rector de la UAZ, Antonio Guzmán, fue a estirar la mano en el Congreso local. Quiere que lo apoyen con al menos 50 millones de pesos más a lo que le van a asignar de presupuesto a la universidad. Los diputados Gaby Pinedo, Héctor Menchaca, Raúl Ulloa, Chuy Padilla y Omar Carrea vieron bien al Waca. Consideraron que se ha esforzado mucho en el manejo de la universidad, y que evidentemente es un rubro al que se le tiene qué apostar. Pero ni el rector ni sus colaboradores han advertido de las grillas que se anticipan en la universidad, por los “choques generaciones”, y que poco a poco van alertando al dirigente del SPAUAZ José Juan Martínez. Uno de los reclamos que hacen los jóvenes universitarios, según dicen, es porque Antonio Guzmán mantiene en la nómina al menos a 25 profesores jubilados, de los que tres de ellos (Francisco Reyes Araujo, Rafael Ramos Medina y Nacho Dávila Félix) incluso ya habían vendido sus prestaciones. Al resto se les está pagando sus prestaciones y todo, pero se mantienen en la nómina como activos. Y esos lugares y horas clase ya los quisieran y reclaman los académicos millenialls que acaban de entrar a la universidad o lo hicieron apenas hace algunos años.

Le echan el ojo al contrato colectivo

José Luis Enciso, director del Archivo del Poder Judicial, y otros catedráticos jubilados defienden a capa y espada las prestaciones generosas que tuvo la generación dorada de la universidad. Pero cada vez hay menos docentes en activo que ven representado en el contrato colectivo ese tipo de prestaciones. Por eso, a mediano plazo o al menos al siguiente rector de la universidad le tocaría hacer ya algunas modificaciones para equilibrar la balanza entre las “nuevas” y las viejas generaciones de académicos dentro de la universidad. Y aunque José Juan Martínez no lo diga, muy pronto comenzarían algunos llamados para que se revise el contrato colectivo de la universidad. La situación es muy similar a la que Marco Vinicio Flores ha visualizado en el Issstezac, con la pirámide y la relación entre los viejos jubilados y los nuevos cotizantes.

Candidatos fifís

Antes de que se encobijara por contagiarse del Covid19, el presidente del PRI, Enrique Flores, advirtió a la militancia que quien quiera ser candidato deberá poner su propia camioneta, sus estructuras y dinero. Desde entonces, dicen, el expresidente de Guadalupe difícilmente atiende llamadas telefónicas. Pero el mensaje quedó claro. Ni el PRI estatal ni el gobierno de Tello van a soltar dinero para financiar la campaña de nadie. Por eso advierten que van a buscar candidatos “fifís”. Y esos candidatos no se limitan a los aspirantes a las alcaldías y diputaciones. Hasta para las regidurías van a tener que meter de su bolsa y ninguno de esos puestos, sentencian en el partido, a nadie le van a caer del cielo.

“No me pidan”

El mensaje de austeridad también cayó en las oficinas de Sedesol estatal. Y el secretario Roberto Luévano ya habría sentenciado que no le vayan a pedir favores políticos. El de Luis Moya dice que está en Desarrollo Social para ayudarle a Tello a disminuir los márgenes de pobreza, no para andar haciendo proselitismo político. Por eso de la Sedesol se mandó un mensaje de austeridad a muchos aspirantes de que la dependencia no será la caja chica para las elecciones. Pero se sabe que ya hay muchos gallos de la Sedesol muy apuntados para lanzarse a las presidencias: Nicolás Torres, Morelos; Mario Córdoba, Río Grande, y el subsecretario Cuauhtémoc de la Torre para Tepetengo, por nombrar algunos.

Recuperan pérdidas

Mucho se habla de los desfalcos, créditos fiscales, denuncias y demás malos manejos que son denunciados por la Auditoría Superior del Estado. A la hora de resarcir recursos, ya no son cantidades tan grandes las que recupera el erario por estos conceptos. En lo que va del año, el auditor Raúl Brito ha reportado el reintegro de 400 mil pesos a la Secretaría de Finanzas, por concepto de dichas observaciones; el IZAI le ha depositado al secretario Jorge Miranda 325 mil pesos por concepto de multas por violar disposiciones de transparencia, en tanto la Secretaría de la Función Pública recuperó 3 mil 652 pesos.

Pactos de unidad

En la hermandad antimonrealista, el senador José Narro dice que de ser el candidato de Morena y ganador de la contienda, ofrecería a Ulises Mejía la Secretaría de Economía; y Ulises le delegaría la Secretaría General de Gobierno al tamaulipeco y su gente. David Monreal confía que habrá de superar a los dos en las mediciones y muy probablemente el 15 de diciembre se conocerán los resultados.

Runrunazos

Todo mundo en Sombrerete sabe que el alcalde Alan Murillo se sometió a una operación para bajar de peso. Pero según cuentan, la cirugía no solo cambió el físico de Alan, también su carácter y disponibilidad. El priísta ya no es tan abierto como antes. *** Saúl Monreal, presidente de Fresnillo, exige más atención del fiscal Francisco Murillo. Para Saúl es urgente la apertura del Centro de Justicia para Mujeres, el reforzamiento de los Servicios Periciales en Fresnillo y la creación de una Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Secuestro.