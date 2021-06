El Runrún: Tendrá nuevo bloque oficial 16 de los 30 diputados

Renta gobierno casa en Polanco en más de 58 mil mensuales

Demanda la UAZ al ISSSTE

Reforma al Issstezac saldría en este quinquenio

Hoy se define la repartición de las 12 diputaciones plurinominales. En los 18 distritos de mayoría relativa las fuerzas PRI-PAN-PRD y Morena-PVEM-PT-Panal quedaron empatadas: nueve y nueve. Luego, jurídicos de todos los partidos hicieron sus cálculos y pronósticos para determinar cómo quedará integrada la 69 Legislatura. Por lo que anticipan, David Monreal tendrá 16 diputados aliados. El bloque opositor tendrá los 14 que quedan, aunque aún no se sabe qué rumbo tomará la diputada del PES.

Así pues, llegarían por representación proporcional Soralla Bañuelos, del Panal; la petista Ana Luisa del Muro, Georgina Fernanda Miranda del Partido Verde, y por Morena Priscila Benítez, Enrique Laviada, el migrante Sergio Ortega y Víctor Humberto de la Torre, quien cubre la cuota de diversidad sexual. Esos son los del futuro gobernador David. Como pluris, en el bloque opositor estarían los priístas Gabriela Basurto, Víctor Rentería y el migrante José Juan Estrada; la panista Marymar de Ávila Ibargüengoytia y Zulema Santacruz, hermana del secretario del PES Nestor Santacruz.

Mientras tanto, cobra fuerza la posibilidad de que Priscila Benítez deje su pluri para incorporarse al gabinete. De ser así, María Elena González Medrano entrará como suplente. Soralla Bañuelos sería otra que podría dejar su curul y en su caso entraría Martha Elena Rodríguez Camarillo.

Y es que Soralla tiene sus principales intereses en consolidar su trayectoria política en el SNTE . Ella ya es la representante legal del sindicato de maestros como secretaría de Asuntos Contenciosos y Administrativos, reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo que aglutina a los mayores sindicatos de trabajadores del mundo.

Así pues, la previsiones jurídicas que han hecho en Morena, PAN, PRI y otros partidos le apuestan a un bloque de la 4T con 16 legisladores, aunque hubo estimaciones aventuradas que le dan a Morena hasta cinco diputaciones pluris, con lo que su bando crecería a 17 de los 30 legisladores.

Consulado en la CDMX

En los procedimientos de entrega-recepción, entre los equipos de David Monreal y el gobernador Alejandro Tello se estará revisando principalmente asuntos financieros en cuanto a gastos de operación del Poder Ejecutivo. Y según se dice, ya le echaron el ojo para posibles grillas a un casa habitación en Polanco, en la exclusiva colonia de la Ciudad de México, que Gobierno del Estado arrendó para funcionarios. Esa vivienda, de la delegación Miguel Hidalgo, está ubicada en Campos Eliseos y la renta ha ido aumentando, en un par de años, de 54 mil pesos a 58 mil pesos mensuales, con IVA incluido. Hay argumentos en la actual administración que justifican este arrendamiento. Las visitas con funcionarios de Gobierno Federal son constantes “y uno tiene que estar ahí”, pendiente para darle seguimiento a las gestiones.

Demanda la UAZ al ISSSTE

No sabía lo que estaba haciendo el entonces rector de la UAZ Armando Silva cuando en 2016 firmó un convenio de pago con el ISSSTE. Al ingeniero químico se le olvidó depurar el registro de adeudos con los conceptos de deuda especificados en materia de seguridad social. Ahora resulta, años después, que tras haberse hecho revisiones más detalladas, la universidad detectó que se cobraron conceptos por profesores que ya no estaban en la UAZ. Algunos habían fallecido y otros ya no tenían relación laboral. El asunto es que se pagaron montos inflados, que no procedían. El rector Rubén Ibarra y el contralor Noé Rivas promovieron un juicio contra la dependencia federal. Hasta el momento el ISSSTE ya aceptó reducir 200 millones de pesos de la deuda, pero van por más. El senador Ricardo Monreal (es padrino de Rubén Ibarra) se ofreció como interlocutor con el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, para tratar de ayudar a la universidad. Se estima que de un adeudo histórico de alrededor de 2 mil millones de pesos, podrían reducirlo a 1,300 millones o menos. Los más optimistas no descartan una condonación total.

Confrontan cuentas

Aún se están revisando cuentas para determinar el monto real que la universidad le debe al instituto federal. Luis Antonio Ramírez mandó un equipo para cotejar cifras; el contralor Rivas a otro. Esta semana analizarían las cuentas referentes al Fovissste. En las gestiones para ayudar a la UAZ también está David Monreal. El de Morena sabe que una vez que asuma el Poder Ejecutivo del estado, le tocará interceder en las gestiones de fin de año para la universidad. Es probable que lo tenga que hacer en diciembre.

Ganadores y perdedores

Julio César Ramírez El Campesino, el expanista que se fue de la presidencia de Río Grande para buscar la diputación de su distrito local, fue noqueado en las urnas por el perredista Juan Mendoza. Aun así, sintiéndose parte de Morena después de todo, El Campesino fue a la reunión de alcaldes y diputados electos del partido guinda. Quiere que lo rescaten y está desesperado. No tuvo una constancia de mayoría que presumir, pero sí promesas y ofrecimientos de su lealtad. Mientras tanto, Saúl Monreal, presidente con licencia de Fresnillo, está puesto para asumir el liderazgo de alcaldes morenistas. Aunque causó bastante inquietud y rumores el que nomás no llegaba a la reunión de la 4T, el viernes que juntó a parte de la nueva clase política en Zacatecas. El Cachorro llegó minutos antes de finalizar el evento del virtual gobernador con los candidatos, ganadores y perdedores del domingo 6, y le dieron el uso de la voz, de forma ligeramente atropellada. En política, dicen, la forma, es fondo. “Yo en nombre de todos los candidatos hago un llamado a la unidad”, exclamó Saúl, anticipando el liderazgo que tendrá.

Otro llamado fue el de Jorge Miranda. El futuro alcalde de la capital se pronunció por bajar los salarios de la alta burocracia en los cabildos, que ha acarreado muy mala fama a los regidores. Julio César Chávez de Guadalupe destacó la etapa de una transformación y el respaldo popular al proyecto, y ofreció su respaldo al futuro gobernador.

En la misma reunión se notó que algunos de los candidatos que perdieron fueron a ver si se veían indicios de incorporarlos al gabinete o hasta algunos llevaron propuestas, como Julia Olguín que llevó a Leticia Tiscareño como recomendada para la Coordinación Jurídica, y a Felipe Salazar para Relaciones Públicas. Entre los candidatos ganadores y el propio gobernador electo criticaron los esfuerzos porque son muchos los llamados y pocos los escogidos.

No esperan nada de Puente

Hay debate sobre el número de diputados federales de representación proporcional que representarán a Zacatecas. A veces se le incluye, a veces no, a Carlos Puente del Partido Verde. Técnicamente, Puente no es zacatecano. Nació en Aguascalientes, pero no se le pueden negar sus vínculos con el estado y que él mismo se autodefine como zacatecano. Si así se le toma en cuenta serían nueve legisladores pluris del estado, aunque no todos de la circunscripción 2. Si se le deja fuera queda en ocho. Lo importante para los alcaldes que han ido a tocar puertas a San Lázaro es que de verdad los ayuden. Y de Carlos Puente no se presumió ninguna gestión directa para los municipios. Por eso no se espera nada de él en la próxima Legislatura Federal.

En la recta final

Posiblemente esta semana, por fin, llegaría al Congreso local una propuesta de reforma al Issstezac. Ya sin las grillas propias del ambiente electoral, o al menos disminuidas, los legisladores locales pueden enfocarse en sacar el asunto, sin echarle la bolita a sus sucesores. Como se había expuesto en recomendaciones y estudios que le notificaron a Marco Vinicio Flores, director del instituto, la reforma implica topes en el monto de las pensiones y otros ajustes que no se pueden posponer, si es que quieren mantener con vida el fondo de pensiones. Desde la década de los 90, la UAZ cerró la llave de la llamada jubilación dinámica a sus trabajadores de nuevo ingreso. Ese insostenible esquema permite que un trabajador gane más, con bonos y sus respectivos aumentos, en su etapa de jubilado que como activo. El Issstezac necesita emprender reformas similares. Está obligado a hacerlo. El equipo de David Monreal lo sabe y lo mejor para ellos sería que el asunto se resuelva en el quinquenio de Tello.

Se quedaron en el camino

Los diputados federales que buscaron la reelección no llevaban las de perder. Finalmente, de alrededor de 200 legisladores que intentaron reelegirse, en las urnas o vía pluri, fracasaron unos 60, entre ellos Samuel Herrera y la perredista Frida Esparza, a quien la suerte ya no le alcanzó para repetir de representación proporcional. Las influencias, el dinero y cercanía con el poder ayudaron a la mayoría de legisladores-candidatos a reelegirse. No fueron suertudos, más bien los que quedaron en el camino fueron los desafortunados.

Runrunazos

Hay más apuntados para ocupar cargos en el gabinete estatal. Lyndiana Bugarín, que perdió en el distrito federal 2, quiere llegar a la Secampo; y la diputada Emma Liseth López Murillo al área de Inclusión de las Personas con Discapacidad. * * Según datos que trae Osvaldo Caldera, de la Policía y Seguridad Vial, durante los operativos del alcoholímetro caen en promedio, 32 automovilistas por semana. La multa mínima por conducir con aliento alcohólico es de 10 UMAS, es decir, casi 900 pesos. Si de plano el conducto está ahogado en alcohol o drogado, la sanción puede ir hasta 120 UMAS, más de 10 mil pesos. Entre los diputados electos algunos piensan meterle mano al esquema de sanciones, para incrementar más el monto de las multas.