El Runrún: Proponen fusionar pensiones del IMSS-Issstezac

”Finalistas” de Guadalupe quieren negociar con Chávez Padilla

Líderes nacionales vienen a respaldar a Claudia Anaya

Ricardo le da juego a Laviada en el D21

Para que el Issstezac aún exista en el futuro, deben tomarse acciones radicales, advierten en gobierno. Una de esas medidas sería acabar con el privilegio de tener doble pensión y que los ingresos que reciben los jubilados del IMSS y del instituto se fusionen en uno solo. En el equipo de Marco Vinicio Flores también han planteado hacer un cálculo de las pensiones en relación a todos los años de servicio, no solo a los últimos cinco. Esas propuestas ya generaron escalofríos entre líderes sindicales y activistas de los pensionados. Se aferran a un esquema de pensiones “solidario” en el que los primeros que se retiran solo les importa cobrar, sin importarles las condiciones que tendrán los que siguen formados en la fila, muy distinto al sistema de cuentas individuales de Afore que dan en la iniciativa privada.

El trasfondo

La intervención de la diputada Alma Dávila en los temas del Issstezac no es muy apreciada por los pensionados ni creen que sea de gran ayuda. Le reprochan a la de Tacoaleche que solo ha exigido que el gobierno cumpla con los pagos que ya están legislados, pero no ha sido para gestionar ni un solo peso adicional a las pensiones. Se dice que en el fondo, la verdadera razón por la que Alma Dávila se metió a esos temas es para conseguirle una representación en la junta directiva del instituto a su amigo Marcelino Rodarte, líder magisterial.

Se necesita conciliación

Jaime Delgadillo, líder del sindicato de Telesecundarias, es de los que anda más preocupado por la situación del fondo de pensiones. Considera que lo primero que se tiene que discutir es el gasto de la misma burocracia del Issstezac, reducir compensaciones y evitar cualquier tipo de derroche. Si bien, el exalcalde de Luis Moya reconoce que la situación del Coronavirus acabó con las ganancias que solían tener en los negocios del instituto, asegura que se puede mejorar la administración de estos. También advierte que un punto clave en la salvación del Issstezac es que se recuperen los más de 500 millones de pesos de la deuda del Cobaez, y que se compensó con la donación de un terreno, al que todavía no le sacan dinero. El instituto tiene más propiedades en venta, como unos locales comerciales en Jalpa, que no han salido, igual que el avión presidencial.

No los voltean a ver

Se registraron 18 aspirantes por Morena para la presidencia de Guadalupe. La delegada de Morena, Adela Piña, convocó solo a seis “finalistas” para la decisión final, que se reservó para Julio César Chávez, quien ya se despidió de su equipo para ir a la contienda electoral.

Los otros cinco en la lista fueron el ya exsecretario del ayuntamiento, José Zaldivar; Osvaldo Pinales, director de Desarrollo Económico de la presidencia; Fernando Mendoza, primo del dirigente del PRI Enrique Flores Mendoza; Renato Rodríguez y Marco Ruelas, a quien le reprochan un procedimiento de inhabilitación en la Función Pública. Fue la entonces secretaria Paula Rey Ortiz quien observó anomalías de Ruelas cuando este estuvo en el IZEA.

La delegada Piña pide que no dejen Morena quienes no resulten favorecidos con las candidaturas, pero el asunto es que en Guadalupe al menos Mendoza y Ruelas buscarían verse favorecidos de otra forma. Quieren negociar con Julio César y que de alguna forma sean incluidos en el proyecto. El problema es que este no los ha volteado a ver hasta el momento, además de que algunos morenistas critican a negociadores “de última hora”. Con o sin ellos, los morenistas están convencidos de que tendrán garantizadas victorias en Fresnillo y Guadalupe.

Alineación de campaña

César González volverá a estar a cargo de la presidencia de Guadalupe. El próximo lunes asumirá el mando. En tanto el exsecretario de Gobierno, Zaldívar, será el coordinador de la campaña de Julio César.

En Fresnillo, Martín Álvarez también ya está listo para asumir la encomienda del ayuntamiento, luego de que Saúl Monreal pidiera licencia. Saúl, igual que Julio, no tenía obligación legal de separarse del cargo para contender en la elección, pero lo hizo convencido de que el municipio necesita a una persona de tiempo completo, alejado de cuestiones electorales, y de paso para que haya “piso parejo” en la contienda. Finalmente las campañas necesitan un nivel de dedicación que no puede compartirse con las responsabilidades en un municipio. Por cierto, para suplir a la síndico de Fresnillo Maribel Galván, que será candidata en el distrito 6, ya designaron a Aurora Ávila.

No va solo

Ulises Mejía sigue reflexionando acerca de su futuro político. Además de su carrera, está valorando lo que mejor le convenga a su equipo como proyecto y a perfiles como Iván de Santiago y Lula Delgadillo. Por eso, se anticipa que si hay otra opción alternativa a Morena que le den espacio, Ulises no se irá solo. En tanto, al menos hasta este sábado, no es oficial la supuesta inhabilitación que le habrían recetado en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, por el pleito jurídico en contra de la síndico Ruth Calderón. Extrañamente, la misma comisión no ha publicado en los estrados la resolución y a Ulises nadie le confirmó la sentencia, aunque no se descarta que ya la vayan trabajando. El alcalde con licencia ya se está preparando para los peores escenarios.

Alito, Zambrano y Cortés, con Claudia

Los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD, Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano vienen para respaldar a Claudia Anaya en su carrera a la gubernatura. Hoy poco después de medio día, tomarán protesta a los candidatos que van por la alianza Va por Zacatecas en el domo de la feria. Será un evento relativamente masivo, con alrededor de 300 personas, y aseguran que cuidarán los protocolos sanitarios. La alineación del bloque aún no está completa. Queda por definir el distrito local 4 y otros espacios en los ayuntamientos.

Hasta el momento, panistas, priístas y perredistas esperar arrasar en la Región de los Cañones, que Claudia impulsará sectores importantes del voto femenino, y que gradualmente irán avanzando en las preferencias.

En Zacatecas, la líder de comerciantes del Centro Histórico, Lourdes Velasco, ya anda haciendo trabajo a favor de los priístas.

Llega empresa

La pandemia del Coronavirus fue brutal para la economía, pero generó algunas áreas de oportunidad en sectores específicos. Ya se instaló en Villanueva la empresa Vigap, dedicada a la elaboración de overoles, batas y otros accesorios para personal médico. El alcalde Miguel Torres y Cliserio del Real, titular del SNE, fueron a la inauguración de la planta. El secretario de Economía Carlos Bárcena, junto a Miguel Torres, ayudó a gestionar la llegada de la empresa, pero estuvo ausente en la inauguración.

Ricardo lo pone en la jugada

Ya se dice en el círculo rojo del D21 que Enrique Laviada viene bien amarrado para cobrar protagonismo. El senador Ricardo Monreal intervino para que Enrique limara algunas asperezas en el D21 y ahora lo está promoviendo para que le hagan espacio en el proyecto. Se especula si Laviada pudiera ser el coordinador de campaña de David Monreal o ser incluido en la lista de diputados plurinominales, aunque el propio candidato a gobernador de Morena ya anticipó que su jefe de campaña será mujer. En cualquier caso, Enrique espera que en unos días se anuncie de forma oficial el papel que jugará.

La tierra del caldo loco

José Luis El Bicha Salas le apostó a la obra pública para promover a Sain Alto como un destino digno de visitar. Con poco más de 19 mil habitantes, en la tierra del caldo loco se han renovado plazuelas, avenidas y se construyó el parque lineal, que ya le dan una nueva cara al municipio. Ahora Sain Alto sería un atractivo potencial para llamar la atención del secretario de Turismo, Eduardo Yarto, aunque a este le quedan unos meses en el cargo y la pandemia ha limitado las acciones de la dependencia. El verdadero apoyo podría venir en el próximo sexenio.

Los mismos pasos

Parece que en el PT quieren que el exrector de la UAZ Antonio Guzmán siga los mismos pasos que su mentor Alfredo Femat. Con domicilio en Arboledas, El Waca se registró en el PT por el distrito local 3. Se sabe que el exlíder del STUAZ, Rafa Rodríguez Espino, no le ayudará al Waca aunque le ruegue. Por eso, se ve difícil el camino de Guzmán para llegar al Congreso local.

Los petistas van con Víctor Piña para la presidencia de Fresnillo y Jesús Cid en el distrito local 6. Los dos tienen experiencia y oficio en política, pero en el caso de Cid es la primera vez que se la juega como candidato, y aun así es muy bien conocido en El Mineral.

Se preparan para jornadas

El Charro Aceves, alcalde de Jerez, le pidió apoyo al gobernador Tello para un monumento de Ramón López Velarde. Las celebraciones de junio en honor al poeta son una prioridad del ayuntamiento. Además de la visita de AMLO y la primera dama Beatriz Gutiérrez, programada para junio, el municipio ya tiene planeado ofrecer un menú de gastronomía del siglo 19 y un ciclo de conferencias con historiadores, entre ellos Marco Antonio Flores Zavala.

Runrunazos

Nunca faltan los contralores que se sienten marginados y amarrados de manos para hacer bien su chamba en los ayuntamientos. Una de las afectadas es Irma Jaramillo de Trancoso. Pareciera que el alcalde César Ortiz y sus funcionarios “le dan el avión” a todas las peticiones de información que hace. * El líder juvenil del PRI y heredero de la dinastía pinense, Omar Téllez, podría darle vuelta a las decisiones y ser contemplado como candidato a la presidencia municipal. * El cabildo de Río Grande es un circo, principalmente por el exsecretario de Salud Gumaro Hernández y a que el alcalde Julio Ramírez se lo permitía. Ofensas, gritos, burlas e interrupciones son el pan de todos los días. Dicen que Ramírez no pudo darse a respetar, en tanto a Gumaro lo han acusado de violencia de género.