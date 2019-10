¿Desde lo ilegal?

En Gobierno del Estado no se cansan de impulsar proyectos recaudatorios disfrazados de impacto social o de prevención del delito y combate a la inseguridad, pero al momento de rendir los resultados siempre los informan desde la Secretaría de Finanzas o áreas afines y nunca desde las áreas que supuestamente buscaron impactar.

Para muestra, el mal llamado programa “Lo legal”; todos debemos estar en norma con las leyes existentes, no debería ser solo para motociclistas, sino para todo tipo de vehículos que transitan por el estado, incluso los llamados autos “chocolate”, o ¿ahí no hay legalidad que aplicar?

Los reportes periodísticos del “gran resultado” del programa informan, que el director de INGRESOS, calificó como “un éxito” dicho programa, cuando la justificación al mismo, había sido legalidad y seguridad, no recaudación. ¿En dónde están los resultados en tales ámbitos?

La política recaudatoria en el actual gobierno, si bien no ha sido diferente, sí ha sido muy agresiva; incluso podríamos determinar de terrorista, pero lo que nos parece llegar al extremo de ilegal o sesgada en la aplicación de la ley, es que sólo se aplique la ley en las motocicletas y no en los autos. ¿De verdad la ley en Zacatecas solo camina en dos ruedas y no en cuatro?

La afectación de tomar medidas “legales” con único enfoque recaudatorio y no realmente de aplicar la ley y combatir la inseguridad, genera un rechazo social a un sector de la población muy vulnerable y mientras la única política pública del gobierno siga siendo la recaudatoria, no será posible desarrollarnos ni combatir la inseguridad.

Apoyamos la implementación real de políticas que impulsen la aplicación de la ley, pero nunca que esta sea sesgada ni a conveniencia; sería importante que el gobierno impulsara de forma clara y frontal, políticas públicas integrales de impacto transversal desarrollando mecanismos reales de crecimiento económico y bienestar social y no sólo con el fin recaudatorio (lo que queda demostrado al ser el director de ingresos el que informa sobre los resultados de dichos programas).

Impulsar una política pública que amplié la base de contribuyentes y no sólo cobre más a los mismos, será impulsar el desarrollo de Zacatecas. Mientras los gobiernos sigan pensando solo en su periodo y no se tengan planes de estado, seguiremos reinventando el estado desde “lo legal…”

Tanta ciudadanía cuanto sea posible, tanto gobierno cuanto sea necesario.