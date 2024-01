Rafael Sánchez Andrade.

En este inicio de año, me parece importante compartir algunos sueños, algunas aspiraciones de mejora para la Educación Media Superior.

Iniciar un año nos da la oportunidad de reflexionar acerca de los retos que superamos, las metas que alcanzamos y aquello que habrá que replantear… nos da la posibilidad de renovar la esperanza de que las cosas pueden mejorar, que el 2024 será un mejor año.

Estimado lector, te deseo que tengas la fortaleza necesaria para superar todos los retos, el soñar y alcanzar nuevas posibilidades, que tú y tu familia estén sanos y sean felices.

En este inicio de año, me parece importante compartir algunos sueños, algunas aspiraciones de mejora para la Educación Media Superior, es decir escribiré una carta a los Reyes Magos;

Pediré que en 2024 las autoridades realicen de manera oportuna y eficiente las gestiones necesarias para que los docentes sean promovidos, es decir tengan una mejor plaza, se otorgue la esperada compactación, sus plazas se regularicen para que reciban la ansiada constancia de nombramiento. Que todo el personal docente y no docente reciban por lo menos 16 mil pesos mensuales, se cumpla con el pago “Ajuste para Medida del Bienestar”.

Que el presupuesto asignado a los subsistemas federales no sufra modificaciones o recortes para que se pueda establecer regularmente la creación de las plazas necesarias para beneficiar a los docentes y no docentes. Que los organismos descentralizados reciban el 100% del presupuesto que corresponde entregar a los gobiernos estatales, al igual que el Gobierno Federal les otorgue el incremento presupuestal requerido para promover al personal docente y personal no docente.

Que la Subsecretaría de Educación Media Superior y las Direcciones Generales realicen con oportunidad las gestiones, para asignar a los planteles las plazas que atiendan las necesidades frente a grupo por lo menos quince días antes de iniciar el semestre escolar, al igual que el pago de prestaciones pendientes. Que el personal de ingreso reciba su pago por lo menos en los 45 días que establece la normatividad vigente.

Que la Subsecretaría de Educación Media Superior y las Direcciones Generales proporcionen a todos los docentes capacitación pertinente para implementar el Marco Curricular Común.

Que el presupuesto asignado en el Fondo de Aportaciones Múltiples que corresponde a la Educación Media Superior y Superior sea distribuido equitativamente para tener la posibilidad de mejorar la infraestructura de los planteles, al igual que el Gobierno Federal destine presupuesto para que los planteles adquieran equipo y mobiliario, reciban mantenimiento eléctrico, hidráulico y sanitario. Así como se construyan las aulas, talleres, bardas, laboratorios y áreas deportivas que hacen falta, o bien que reciban el mismo apoyo en infraestructura que los recién creados bachilleratos deportivos.

Que cada uno de los integrantes de la comunidad educativa continúe realizando su mejor esfuerzo en beneficio de los alumnos.

Que el próximo Gobierno Federal le dé a la Educación Media Superior la importancia que debe tener y otorgue los beneficios antes mencionados para que corresponda oportunamente al gran esfuerzo y compromiso que el personal directivo, docente y no docente tiene para contribuir con el desarrollo económico, político y social de México y de los jóvenes mexicanos.

