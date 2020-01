Antigua bendición de Náhuatl

Ahora que estamos a principios del año es muy normal que nos lleguen muchísimos mensajes de buenos deseos, les transcribo este que se me hace muy bueno para que lo reflexionemos y para que nos propongamos llevarlo a cabo, si lo hacemos estoy segura de que seremos más libres y felices y lograremos el propósito que muchos seguro no hacemos; hacer más felices a los de nuestro alrededor.

Se trata de una antigua bendición Nahuatl, escrita en el siglo VII en la región central de México, que trata de perdón, cariño, desapego y liberación:

Yo libero a mis padres de la sensación de que han fallado conmigo….

Yo libero a mis hijos de la necesidad de traer orgullo para mí, para que puedan escribir sus propios caminos de acuerdo con lo que sus corazones susurran todo el tiempo en sus oídos….

Yo libero a mi pareja de la obligación de completarme. No me falta nada, aprendo con todos los seres todo el tiempo….

Agradezco a mis abuelos y antepasados que se reunieron para que hoy respire la vida….

Los libero de las fallas del pasado y de los deseos que no cumplieron, conscientes de que hicieron lo mejor que pudieron para resolver sus situaciones dentro de la conciencia que tenían en aquel momento….

Yo los honro, los amo y reconozco inocentes….

Yo me desnudo el alma delante de sus ojos, por eso ellos deben saber que yo no escondo ni debo nada, más que serle fiel a mí SER y a mi propia existencia que, caminando con la sabiduría del corazón, soy consciente de que cumplo mi proyecto de vida, libre de lealtades familiares invisibles y visibles que puedan perturbar mi Paz y Felicidad, que son mis únicas responsabilidades….

Yo renuncio al papel de salvador, de ser aquel que une o cumple las expectativas de los demás….

Aprendiendo a través y sólo a través, del AMOR… bendigo mi esencia, mi manera de expresar, aunque alguien no me pueda entender….

Yo me entiendo a mí mismo, porque sólo yo viví y experimenté mi historia; porque me conozco, sé quién soy, lo que siento, lo que hago y por qué lo hago.

Me respeto y me apruebo.

Yo honro la Divinidad en mí y en ti… Somos libres. ”