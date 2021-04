AMLO: Ni el cambio climático ni quedar bien con otros es lo suyo

Fue difundida por la agencia de noticias Reuters la primera nota que detecté en los medios extranjeros alusiva al breve discurso que ayer pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador al participar por la vía virtual en la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático, convocada por el presidente estadounidense Joe Biden, que el gobierno de EEUU calificó como “un evento clave en el camino hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se realizará en noviembre en Glasgow, diseñado para aumentar las posibilidades de obtener resultados significativos sobre la acción climática mundial en la COP26”.

Reuters tituló así su nota: Trees for visas: Mexico suggests US citizenship for reforestation (Árboles por visas: México sugiere ciudadanía estadounidense por reforestación). Para la agencia, lo más importante del discurso de AMLO fue su propuesta de que EEUU “ofrezca visas de trabajo temporales y eventualmente la ciudadanía a quienes participen en un vasto programa de plantación de árboles que espera expandir a América Central”.

En su discurso de poco más de cinco minutos, el presidente explicó los alcances del programa Sembrando Vida y sugirió que éste se amplíe al sureste de México y Centroamérica “para sembrar 3 000 millones de árboles adicionales y generar un millón 200 000 empleos” y que sea EEUU quien lo financie en Guatemala, Honduras y El Salvador.

No conforme con pedirle a EEUU dedicar miles de millones de dólares para pagar el costo de Sembrando Vida en Centroamérica, también propuso, “con todo respeto” que el gobierno de EEUU le otorgue una visa de trabajo temporal a quienes siembren “sus tierras durante tres años consecutivos” y “luego de otros tres o cuatro años” hasta la residencia o la nacionalidad estadounidense.

Andrés Manuel mencionó otras estrategias de su gobierno que, según él, servirán para combatir el cambio climático: “el petróleo… se destinará, básicamente, a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar petróleo crudo y comprar gasolinas. De esta forma ayudaremos a evitar el uso excesivo de combustibles fósiles… También estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad”.

En ningún momento se refirió al desarrollo de fuentes de energía limpias, a la substitución de las flotas de automotores del sector público que queman gasolina o diésel por vehículos eléctricos o híbridos, al desarrollo de métodos de construcción menos contaminantes, a la promoción de edificaciones verdes, a exenciones o deducciones fiscales para quienes inviertan en equipos, construcciones o vehículos ecológicos.

No creo que sus propuestas -más migratorias que ecológicas- hayan impresionado a Biden ni a los otros 39 líderes que lo escucharon. En Washington y otras capitales no fue bien visto el hecho de que, con tal de reanudar su conferencia de prensa, se desconectara de la cumbre después de su discurso y mostrará no tener el más mínimo interés de escuchara los discursos de otros jefes de estado y/o de gobierno.

El presidente de México confirmó ayer que lo suyo no es el tema del cambio climático ni el de quedar bien ante otros gobernantes.