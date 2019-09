El Runrún: Acusan a funcionarios mañosos de la SSZ y la SSP

En algunas dependencias, las acusaciones y señalamientos de presunta corrupción están a la orden del día. Y por la acumulación de quejas, la SSZ que dirige Gilberto Breña debe estar en foco rojo. Aunque ya despacharon al contralor Olicer Gaytán, la actual titular del Órgano de Control, Joanna Corral Peralta, tiene expedientes por supuesto abuso de funciones y tráfico de influencias; al menos tres quejas por ‘chanchullos’ en la asignación de plazas, falsificación de documentos, contra funcionarios ‘dobleteadores’ y hostigamiento laboral, como presuntamente ocurrió en la dirección de protección de riesgos sanitarios.

Colaboradores de Paula Rey Ortiz, en la Función Pública, saben que algunas denuncias aun y teniendo el carácter de formal, son solo grillas de burócratas resentidos, aunque eso se tiene que verificar en cada caso.

Al equipo de Fito Bonilla en la Secampo, por ejemplo, le inventaron un conflicto de interés en el reparto de apoyos, que nunca se comprobó y que incluso el denunciante desistió.

Ordeñan las patrullas

Al secretario de Seguridad, Ismael Camberos, tiene sus propias batallas internas para erradicar los vicios en la corporación. En el expediente SSP/OIC-INV/011/2018 se documentaron acusaciones contra elementos que al parecer ordeñan las patrullas. Y tener un eficiente control de las unidades es casi imposible. En la secretaría también se estarían investigando contrataciones presuntamente fuera de la ley y transas con la administración de combustible y otros servicios.

Meten tijera en oficinas

El ajusticiamento salarial en las dependencias de gobierno ya está en marcha y en el caso de la Secampo, ya mandaron a la guillotina (de categorías salariales) al coordinador de unidades regionales José Fernando Castro y a los subdirectores Víctor Pimentel y Clemente Ávila. Los subsecretarios Mario Román, Pepillo Rodríguez Elías, Chuy Vallejo, Alejandro Gamboa y David García Valdés tienen la “chamba segura”, en el sentido de que no las desaparecerán del organigrama, no de que ellos las vayan a mantener hasta el fin del quinquenio.

En el Issstezac, el director Paquito Martínez hizo algunos reordenamientos y a la coordinadora administrativa, Julieta Colmenero, la bajó de categoría a una subdirección.

En la Sedesol, el secretario Roberto Luévano todavía está analizando dónde meterá tijera.

Sin dinero no trabajan

En el ostentoso IEEZ, el presidente Virgilio Rivera se ha convertido en un funcionario pagador que no le aporta mucho a Zacatecas. Y es que el exrector, por falta de dinero, ya habría renuinciado a proyectos como concursos de oratoria en escuelas públicas, un torneo de futbol, el concurso ser presidente y consejeros del IEEZ. De por sí, en año no electoral es cuestionable la existencia del instituto, lo será aún más al ver como Virgilio se queda cruzado de brazos porque no tiene más dinero.

No se pudo

En el Ayuntamiento de Zacatecas, la pandilla de la síndico Ruth Calderón, vinculada con el monrealismo, no logró que el regidor Luis Monreal le quitara la silla a Lula Delgadillo y agandallarse la Dirección de Desarrollo Económico.

Los aliados del alcalde Ulises Mejía sostienen que el edil, sobrino del senador Ricardo Monreal, no presentó su renuncia y demostró un desconocimiento total de los debidos procesos; en tanto, en el bando de Sergio Garfias, Luis Monreal, Lupita Salazar, Susana de la Paz Portillo y Fátima Castrellón amenazan con ir ganándose adeptos y convertirse en una amenaza seria para el presidente municipal.

Durante las grillas se planteó la posibilidad de que si se iniciara un procedimiento para destituir a Luis como regidor, Jaime González, hermano de Ernesto González, consiglieri de la senadora Chole Luévano, sería quien entraría al quite. En todo caso, dirían, que las cosas se queden como ya están.

Por cierto, dicen que el alcalde Ulises, cuando viajó a la Ciudad de México para adelantar en la gestión de recursos, se encontró en el aeropuerto a Pedro de León, exfuncionario federal y allegado a Rosario Robles, a quien incluso relacionan con algunas grillas y ataques a la misma presidencia de la capital.

Revisan la Seduvot

La Seduvot fue sujeta a una auditoría por parte de Gobierno del Estado, sobre el ejercicio 2017 y el primer trimestre del año pasado. Se inspeccionaron manejos que hizo el extitular Ismael Solís y que a la titular Lupita López Merchant le tocó solventar. Y aunque se logró aclarar los presuntos pagos excesivos en obras como las que se hicieron en el parque Arroyo de la Playa, aún quedarían algunos temas pendientes por solventar.

Cámaras incompletas

Ahora resulta, aunque aún no lo han confirmado, que habría presuntas anomalías en un proyecto de instalación de cámaras de vigilancia en Guadalupe, que fueron financiadas en 2017 con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Presuntamente, habría conceptos incompletos entre el equipo que fue entregado y el que realmente se instaló, aunque el auditor Raúl Brito y el contralor Julio César Nava apenas estarían abordando el tema.

Abogados y El Oso contra la corrupción

Ya estaría en activo una red de abogados zacatecanos, litigantes, de la UAZ, del Poder Judicial y Gobierno del Estado, que están con El Oso Medina y la batalla que quieren dar contra la corrupción.

El exdiputado local recuerda que en los sesentas y setentas, Zacatecas y Aguascalientes ‘parejeaban’ en desarrollo, pero debido a los vicios en las administraciones, el estado se ha ido quedando atrás. Y que se debe aprovechar la coyuntura de este sexenio para empatar una cruzada contra la corrupción entre el gobierno estatal y el de AMLO. Entre los abogados que ya están sumados a la causa se incluyen el exrector Jorge Hiriartt; el expresidente del PRD, Gerardo Espinoza y Gustavo Jasso, entre otros.

De quien menos se esperaba

En el equipo de la diputada local Emma Liseth López Murillo, se sorprendieron de que el priista Luis Esparza asistió al informe de la panista.

Se dice que una de las ‘tiradas’ del coordinador de los diputados del PRI sería que si el consigue la reelección en el distrito, y en terminado momento Emma Liseth llegara a la presidencia, tendrán que tener buena relación, aunque muchos jerezanos del PRI quieren que Fernando Uc vaya por la revancha.

Puesto reservado en Sombrerete

Apenas el alcalde de Sombrerete, Alan Murillo, estaría por reponer a un titular de la Contraloría, luego de que salió de pleito con Karina Pérez a quien ya destituyeron. Cuenta la leyenda que el presidente municipal está muy en deuda con Cecy Tapia, coordinadora de Despacho del Gobernador y propuesta para el DIF estatal. Y por eso, el puesto de la Contraloría estaría reservado para Alma Noemí Tapia, prima de la funcionaria estatal.

No ayuda

A Perla Martínez, Karla Valdez, Lolo Hernández, Gaby Pinedo y otros diputados les preocupa el tema de la UAZ y cómo se le puede ayudar, pero el rector Antonio Guzmán y su equipo ven que al menos en el caso de Mónica Borrego, son puros ataques a la universidad y nada de ayuda, solo está a “muele y muele”.

Promoverían trabajo para Carlos Peña

La Federación de Organizaciones Zacatecanas, que dirige Manuel Navarro, renovó su comité en Jerez. Samuel Escobedo fue elegido como representante del FOZ, y con el fortalecimiento de la estructura, según dicen, el que se vería respaldado es el director del IZEA, Carlos Peña, pues una buena parte de los líderes de la asociación ya decidió que van con el de Río Grande.

Preocupados, los que están en la mira

Con la salida de David Eduardo Rivera como subsecretario de Educación, viene una oleada de ajustes en el Gobierno del Estado. Se decía incluso que otro que estaría preparando la entrega es Federico Borrego como director administrativo de Salud.

El que está preocupado, dicen, es Jorge Luis Pedroza, secretario de Obras Públicas, quien ya hasta ahora anda más movido que antes, en un intento desesperado de justificar su permanencia.

De los funcionarios de gobierno de los que dicen “no dan el ancho” está el subsecretario Erick Muñoz, quien ha dejado a varios grilleros inconformes que han ido a quejarse a la Secretaría General de Gobierno.

Egoísmo perredista

Una parte del desastre, declive, drama y fracaso por el que atraviesa el PRD en Zacatecas, es por que los que se supone son sus líderes no se preocuparon por forjar nuevos liderazgos. Y ponen como ejemplo a Camerino Márquez Madrid, como un vil egoísta que teniendo todo un grupo de jóvenes del CEBUAZ, no se preocupó por impulsar a una solo para que le ayudara en política. Muchos militantes tienen la idea de que Camerino es envidioso y convenenciero, porque solo por el parentesco apoyó a Frida Esparza para que fuera diputada federal. Si no fuera su sobrina, la joven perredista hubiera quedado años luz de llegar a ocupar un lugar en San Lázaro.

Runrunazos

La regidora de Trancoso, Leticia Esparza Ruvalcaba, fue la única en su cabildo que no presentó declaración patrimonial. Por ello, anticipan que le darán un buen castigo a la servidora pública desobligada.*** Blas Ávalos, de Francisco R. Murguía, salió como el alcalde madrugador. Hoy rendirá su informe, anticipándose a los demás. *** El exsecretario de Salud y regidor en Río Grande, Gumaro Elías Hernández, ya fue señalado como un solapador porque al conocer anomalías en la administración de Julio Ramírez El Campesino, se ha quedado callado y se especula que ya debió negociar algo.