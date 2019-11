Se pierde la historia de Jerez gracias a los cronistas

JEREZ.- La historia de Jerez se ha perdido, pues no existen registros ni investigaciones por parte de los cronistas, en más de una década no se asentaron los acontecimientos históricos y este departamento tendrá que renovarse.

El secretario de Gobierno Municipal, Liborio Carrillo, informó que las personas que tenían que registrar estos acontecimientos, tienen conocimiento de la historia de Jerez, pero “son egoísta porque la tienen sólo en su mente”.

Carrillo explicó que deben existir libros de registro que contengan la historia de los últimos años, así como las investigaciones de acontecimientos anteriores que sean de relevancia para el municipio.

Quienes han participado como cronistas solamente han utilizado la información para beneficio propio y no han dejado un registro en el departamento; por lo que cuando ya no estén en el cargo o mueran no quedará nada con que sustentar la historia de Jerez.

El excronista Samuel Correa, no dejó ni un solo trabajo en nueve años y el cronista adjunto Héctor Manuel Rodríguez, quien, además es el presidente del Comité de Pueblos Mágicos, no ha demostrado tener la capacidad para estar al frente de ambas direcciones, por lo que tendrá que dejar alguna de ellas, dijo Carrillo.

En próximas fechas iniciarán los trabajos con la Secretaría de Gobernación para hacer un registro o padrón de las sectas que existen en el municipio y conocer cuántas corrientes religiosas existen en el municipio.

Por lo anterior considera que Rodríguez Nava no podrá ser cronista y presidente del Comité de Pueblos Mágicos, ya que es un trabajo extenso el que realizará.

Para que éste departamento se recupere se apoyará en otras personas y se conformará un área de investigación.

Además, Carrillo dijo que dentro de los trabajadores del municipio existen personas que tienen muchos conocimientos y están siendo desaprovechadas como es el caso de Luis Miguel Berúmen Félix, quien está contemplado como responsable del Departamento de Investigación.

El objetivo de la creación del departamento es realizar investigaciones de todos los edificios antiguos para dar certeza jurídica a los bienes del municipio.