Registran Moyahua y Juchipila 130 casos de dengue: alcaldes

JUCHIPILA.- Los alcaldes de Moyahua y Juchipila informaron a Gilberto Breña Cantú que en sus municipios hay 130 casos confirmados de dengue.

El informe lo brindaron durante la visita del titular de la Secretaría de Salud a Juchipila, con la finalidad de concretar un plan de acción por el brote de dengue en la zona.

En la reunión estuvieron los presidentes municipales de Apozol, Juchipila, Moyahua y Jalpa, para definir un plan de trabajo más intenso que lleve a erradicar los casos de dengue en la zona.

Durante su intervención, Breña Cantú aseguró que existen 94 casos probables de dengue y 30 confirmados, sin embargo, estos son solo los que se han atendido y comprobado por el sector salud de tipo público.

Sin embargo, Norma Castañeda Romero, alcaldesa de Moyahua informó que en su municipio tienen confirmados 90 casos por médicos particulares; la mayoría en la cabecera municipal.

Agregó que en las comunidades Palmarejo, Alameda de Juárez y Cuxpala también hay casos aislados.

Mientras que el alcalde de Juchipila, Rafael Jiménez Núñez, destacó que, aunque en plataforma de la Secretaría de Salud, tienen únicamente 14 casos confirmados en su municipio, en la realidad son más de 40 los que tienen registrados en conjunto con el sector privado.

En tanto que la alcaldesa de Apozol, Dora Isabel Jáuregui Estrada, destacó que trabajan en conjunto con la Secretaría de Salud, a fin de realizar actividades de fumigación en la cabecera municipal y comunidades, así mismo informó que realizó una campaña intensa de limpieza a fin de evitar la existencia de las condiciones idóneas para la reproducción de este mosquito.

En Jalpa han apoyado con recurso para la fumigación y realizan campañas informativas para la prevención y erradicación del mosquito, informó el secretario de Gobierno David Pedroza Conchas.

Y sobre el caso particular de Moyahua refirieron que enfrentan el problema de que muchas viviendas no están habitadas y al estar cerradas no pudieron realizar el control larvario para eliminar vectores que se pudieran encontrar ahí.

De las mil 407 viviendas existentes, solo pudieron ingresar en 553 viviendas, y del resto 304 casas se encontraron cerradas y 462 deshabitadas, además de 88 familias que no permitieron la intervención del sector salud.

Por ello acordaron que trabajarían para lograr ingresar a esas viviendas y hacer el trabajo requerido para la eliminación del mosquito Aedes Aegypti.

En la reunión se acordó que se impulsaría el trabajo en equipo, donde los gobiernos municipales, el sector salud y la población en general deberán trabajar.

También se extendió a la población la recomendación de evitar la automedicación pues el dengue se trata única y exclusivamente con paracetamol, hidratación con agua y descanso.

Refirieron que el consumo de otros medicamentos como el ácido acetilsalicílico, diclofenaco e ibuprofeno pueden ocasionar que el dengue se vuelva hemorrágico y mortal para el afectado.