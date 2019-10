La Cabrona, cerrado por extorsión de la CFE

JEREZ.- El equipo del cantante Marco Flores asegura que no pueden abrir al público el hotel boutique La Cabrona porque el gerente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los está extorsionando.

Mayela Mares, representante del cantante, aseguró que el gerente, a quien identificó como Humberto, les exige 150 mil pesos para él o colocar una subestación que les costaría 450 mil pesos.

Sin embargo, Mares asegura que la subestación no es necesaria, pues el hotel no tiene máquinas de lavandería y el consumo sería similar al de un domicilio particular.

Detalló que dentro del hotel no tienen equipo de alto consumo de electricidad, lo que comprobó al encender una planta de 300 watts, que es lo que usan en la actualidad.

La representante del cantante explicó que le han pedido a Humberto que envíe personal de la CFE para que haga un estudio y revisen el consumo real, pero la respuesta que han recibido por su parte es que “si no hacemos lo que él dice, ni el presidente ni ninguna autoridad podrán hacer que nos instalen la electricidad, dijo la mujer.

La casona fue remodelada y las obras terminaron en enero, cuando se suponía que abriría sus puertas al público, pero debido a las trabas de la CFE el hotel no ha abierto sus puertas.

Incluso, Mares indicó que en abril tuvieron el servicio de electricidad porque le dieron 15 mil pesos al gerente para que instalara el servicio por el día de la inauguración.

Mientras tanto, decenas de personas que serían contratadas para trabajar en el lugar permanecen sin empleo.