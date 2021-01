Wuhan celebra el Año Nuevo sin sana distancia y con multitudes en sus calles

WUHAN.- A poco más de un año de que apareciera en China el virus SARS-CoV-2, causante de Covid-19, en la ciudad de Wuhan, los habitantes ya han regresado a su vida casi normal; así se prepararon para recibir el 2021.

Los habitantes de esta ciudad china se reunieron con globos de diferentes colores y tamaños, para despedir uno de los años más difíciles de la década. La sana distancia era imposible por la cantidad de personas; algunos usaban cubrebocas, otros decidieron no hacerlo.

Fue en el barrio de Luxiang, donde unas 300 personas se dieron cita, llenaron la sala Vox para escuhar al grupo local Happy Wheel.

“No hay casos ya en Wuhan, no hace falta. Pero mucha gente la lleva por precaución, porque si algo nos ha enseñado el virus es que no te puedes confiar. En Wuhan no queremos volver a meter la pata”, declaró Xue, un joven wuhanense que se encontraba en el concierto.