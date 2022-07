[VIDEO] Un fuerte incendio consume vecindario en Texas

ESTADOS UNIDOS.- Este lunes por la tarde se reportó un fuerte incendio en Dallas, Texas. De acuerdo con reportes preliminares, el fuego habría iniciado en unos arbustos y luego se descontroló, como resultado varias casas de la zona se incendiaron.

Los hechos ocurrieron al sureste de Dallas, en la zona de Canyon Ridge en Balch Springs. El fuego actualmente sigue quemando casas a lo largo de la cuadra 4600 de Leslie Lane, en un vecindario cerca de la Interestatal 20 y South Belt Line Road.

A través de videos compartidos en redes sociales, se puede apreciar que al menos unas ocho viviendas fueron afectadas por las llamas.

El fuerte incendio en Dallas ha provocado que las autoridades comiencen a evacuar a los habitantes de la zona y el vecindario se encuentre en alerta por el fuego.

#BREAKING: Large Grass Fire In Balch Spring, Texas Quickly Spreads To Several Homes. #BreakingNews pic.twitter.com/IDiPYaoHLL

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) July 25, 2022