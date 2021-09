AFGANISTÁN.- Los actos terroristas regresan a Afganistán, y es que la mañana del sábado el grupo Talibán exhibió el cadáver de una persona colgándolo de una grúa en la plaza principal de la ciudad de Herat.

Uno de los testigos, Wazir Ahmad Seddiqi, quien se encontraba en una farmacia a un costado de la plaza, informó a AFP que los talibanes arribaron a la plaza con cuatro cadáveres; destacó que los llevaron al lugar para colgarlos ahí.

El testigo explicó que antes de que los colgaran, los insurgentes anunciaron que capturaron a los cuatro cadáveres porque participaban en un secuestro; por ello, señaló, la policía los mató. Sin embargo, no se aclaró si las personas murieron en medio de un enfrentamiento o los asesinaron después de detenerlos.

Taliban have arrested kidnappers in the Afghan city of Herat,the kidnappers were Kild and hanged in public

This is the first sentence since the Taliban took control. Twenty years ago, the Taliban used to give such punishments. pic.twitter.com/dgUewRcSLD

