[VIDEO] Padre e hijo se aferran a una hielera en el mar, se hunde el barco

ESTADOS UNIDOS.- Rescataron a dos hombres varados en el mar, se aferraron a una hielera, su bote se hundió.

Los hechos se registraron cuando naufragó un bote que se hundía el pasado miércoles a las 18:30 horas, cerca de Graves Light Station.

Una unidad de patrulla portuaria del Departamento de Policía de Boston anunció que rescató a dos hombres que se encontraban varados en el mar.

Las víctimas del naufragio eran un padre y su hijo, quienes fueron rescatados mientras se aferraban desesperadamente a una hielera después de que su bote de langostas se hundiera.

Los oficiales respondieron a su llamado de emergencia y comentaron que se encontraban a unos ocho minutos de distancia de dónde ocurrió el incidente.

WATCH: #Boston Police officers rescue two men about 100 yards off the Graves Light coast who were holding on to a cooler to stay afloat. Their boat had sunk after lobster trap lines got tangled with the engine. Hear from the rescuers @NBC10Boston at 7pm. pic.twitter.com/R1KA2esigF

— Oscar Margáin (@OscarJournalist) August 25, 2022