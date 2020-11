[VIDEO] “Me lo han dejado morir”: lleva a su hijo a urgencias, le decían que no tenía nada

ESPAÑA.- Una madre de Alicante, compartió a través de sus redes sociales un video en donde explica que cómo falleció su hijo de ocho años.

El pequeño Aitor de ocho años falleció a causa de peritonitis tras acudir cinco veces a urgencias en un plazo de cuatro días.

La mujer señaló la deficiente atención sanitaria por culpa de la pandemia. Su hijo, pese a no presentar patologías previas, perdió la vida en menos de una semana.

Aitor fue atendido por diferentes médicos del centro de salud de Petrer y del Hospital General Universitario de Elda.

Según explica la madre, Marta González, que en realidad es su abuela, pero tiene la patria potestad y lo ha criado desde bebé, todo comenzó el 24 de octubre.

Aitor salió con amigos en bicicleta, pero al regresar se quejó de un fuerte dolor de estómago.

Por ello Marta decidió llevarlo a urgencias de Atención Primaria, pero al no ceder las molestias, lo traslado por la noche al hospital.

Le realizaron un examen de orina para descartar una posible diabetes y por los síntomas, pensaron que se tratase de una gastroenteritis.

De acuerdo al testimonio en el video que grabó Marta a un día de haber enterrado a su hijo, en el hospital le suministraron suero para cortar el vómito.

El estado del menor siguió empeorando, los vómitos persistían, pero los médicos lo enviaron a casa porque “no era nada grave”.

Los profesionales de la salud le recomendaron que no acudiera al hospital por el alto riesgo de contagio de Covid-19.

Cuando el niño sufrió un desvanecimiento, su madre llamó a una ambulancia. Lo ingresaron al Hospital de Elda y aunque los médicos trataron de salvar su vida, falleció el miércoles 28 de octubre.

“Cinco veces en Urgencias y me lo han dejado morir. Que este dolor no lo tenga nadie. Juro por la memoria de mi hijo que la vida que me quede por vivir la voy a dedicar a que paguen lo que le han hecho porque he enterrado mi vida entera. Así que por Dios pido que no permitáis que a ningún niño más le pase esto porque era un ángel que no se merecía todo esto y a mí me han quitado la vida”, dice la madre del niño presa de la desesperación.