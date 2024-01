VIDEO: Explota y se incendia central térmica en Japón

Este miércoles se reportó una explosión en una central térmica ubicada en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón. | Foto: Cortesía.

JAPÓN.- Este miércoles se reportó una explosión en una central térmica ubicada en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón; según informaron la policía y fuentes adicionales. Hasta el momento, no se han reportado heridos como resultado de este incidente.

Tal vez te pueda interesar leer: Elon Musk confirma el primer implante cerebral exitoso en un ser humano

Alrededor de las 15:10 horas (locales), los bomberos recibieron una llamada de emergencia que alertaba sobre una explosión y la presencia de humo negro en la planta de Taketoyo; operada por Jera Co., una empresa conjunta entre Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. y Chubu Electric Power Co.

De tal manera, y según el departamento de bomberos local, la explosión aparentemente ocurrió en una instalación de calderas en el piso 13 de uno de los edificios. Además, se prendió fuego a un sistema transportador utilizado para el traslado de combustible.

Tal vez te pueda interesar leer: Ataque armado dentro de una iglesia católica en Estambul, reportan un muerto

El suelo retumbó como si hubiera caído un rayo cerca

Asimismo, Jera Co. explicó que la central eléctrica utiliza carbón y biomasa leñosa como combustible; con una capacidad máxima de 1.07 millones de kilovatios. A raíz de la explosión, el generador se apagó alrededor de las 15:30 horas.

Sin embargo, a pesar del incidente, la Agencia de Energía y Recursos Naturales; aseguró que el suministro de electricidad en el área de servicio de la planta no se vio afectado.

Tal vez te pueda interesar leer: Kate Middleton sale del hospital a 14 días de su cirugía, esto se sabe de su salud