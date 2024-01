Elon Musk confirma el primer implante cerebral exitoso en un ser humano

La tarde de este 29 de enero, el fundador de la empresa Neuralink, Elon Musk, confirmó la noticia del primer implante cerebral en humanos. Fue a través de X (Antes Twitter), red social propiedad del mismo Elon, que se confirmó esta noticia.

“El primer humano recibió implante de Neuralink el día de ayer y se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de los picos neuronales” se lee en la publicación.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024