[VIDEO] Evacúan a más de cinco mil personas tras erupción volcánica en España

ESPAÑA.- Cerca de dos mil personas, entre ellas unos 500 turistas, tuvieron que ser evacuados de la zona de Cumbre Vieja, en la isla española de La Palma, pero se espera que se evacue entre cinco y 10 mil personas; luego de que la mañana del domingo el volcán que se encuentra en dicho sitio hiciera erupción.

Las autoridades informaron que horas antes de que ocurriera el siniestro, se había comenzado con la evacuación de los vecinos de la zona; en total dejaron deshabitados cinco municipios que se encuentran en las áreas de mayor cercanía al área volcánica. Sin embargo, si la lengua de lava sigue avanzando, continuará la evacuación de más zonas.

Entre las personas evacuadas se encuentran 500 turistas que se encontraban alojadas en un hotel y 200 personas más que residían en El Remo.

De acuerdo con medios locales, el Gobierno de Canarias informó que el Ejército de Tierra es el encargado de evacuar a los habitantes afectados; asimismo, ya se preparan con albergues y centros habilitados para recibirlos. Otros de los damnificados tuvieron que acudir a casas de familiares y amigos.

Además, cerca de la zona se encuentra un equipo de nueve psicólogos, quienes ayudan a las personas que han tenido que dejar sus hogares, para que puedan sobrellevar la situación.

Al respecto, el Hospital General de La Palma ya se encuentra preparado para atender a los posibles afectados por la erupción volcánica; esto de forma preventiva.

Autoridades locales informaron que el nivel de emergencia pasó a semáforo rojo en la isla, por lo que monitorearán constantemente varios municipios, en donde se encuentran más de 35 mil personas.

