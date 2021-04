[VIDEO] Enfermera de Brasil utilizó la misma aguja en diez pacientes

Brasil.- Una enfermera de Brasil fue grabada utilizando la misma aguja en diez pacientes diferentes.

El suceso ocurrió en el municipio de Altamira cuando se realizaba una campaña de vacunación contra el Covid-19.

En el video se muestra cómo la mujer vacuna a un anciano mientras una persona le grita que la aguja no está en buen estado.

“Esta aguja hace diez agujeros, ¿entiendes?, “¿Por qué?” pregunta el anciano. “Es la norma aquí, no podemos estar cambiando la aguja”, comenta la enfermera.

El audiovisual circuló por Twitter causando indignación entre las personas.

Pese a la grabación, la alcaldía de Altamira negó que la enfermera estuviera usando la misma aguja, explicó que la profesional de la salud se puso nerviosa; por ello hubo una falla de comunicación cuando se le cuestionó.

Por otro lado, el secretario de Salud comentó que la mujer fue despedida hasta que no se tenga constancia de los hechos.

El hombre que fue vacunado durante la grabación se sometió a varias pruebas para descartar una infección o algún contagio.

Actualmente, Brasil aplicó la primer dosis de la vacuna al 16,6% de la población, y a tenido un deceso de más de 374.000 muertos y cerca de 14 millones de contagios.

Ravox 🇧🇷🇮🇱 (@ravoxbrasil) tweetou: Brasil, vem aqui rapidinho…

como fosse seu pai ou avô.

E aí, quando vamos para #FicarAteResolver ? pic.twitter.com/TQLnFnqNva

Técnica de saúde aplica vachina com agulha USADA!!!!!! Imagine se tiver contaminada com hepatite ou com HIV/AIDS?

— Joana defendo:DEUS, PÁTRIA, FAMÍLIA (@Joana73426614) April 19, 2021