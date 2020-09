[VIDEO] Captan una nueva explosión en Líbano

LÍBANO.- Se suscitó nuevamente una explosión en Líbano, pero en esta ocasión en la ciudad de Ain Kana, al sur del país.

Fue a través de videos difundidos en redes sociales que se supo del siniestro, pues las autoridades locales no se han pronunciado.

De acuerdo con los primeros reportes, se pudo haber tratado de un percance relacionado con una estación de gas, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades del país.

Reports of a huge explosion in the vicinity of Ain Qana, southern Lebanon

