[VIDEO] Atentado con misiles en aeropuerto de Yemen deja 16 muertos y 60 heridos

YEMEN.- Un atentado terrorista con misiles dejó como salgo preliminar al menos 16 muertos y 60 heridos en el aeropuerto de Yemen.

Al momento del atentado, se encontraban descendiendo de un avión el nuevo gobierno de unión de Yemen, el cual estaba llegando a la capital provisional del país que se encuentra en guerra.

Según un corresponsal, al menos dos explosiones se registraron cuando el avión aterrizó y los responsables comenzaron a salir del aeropuerto.

Por medio de varios videos que circulan en redes sociales, se observa el momento en el que dos misiles impactan en el aeropuerto de Adén, al sur de Yemen.

AFP: Video of a missile attack! At least 10 killed, dozens wounded in #Yemen airport blasts. #Aden . pic.twitter.com/oRvODCYfSH

De igual manera se observa el momento de la explosión y como cientos de personas comienzan a correr para buscar refugio.

Así mismo, los miembros del gabite fueron desalojados enseguida, y hasta al momento han confirmado que todos ellos se encuentran a salvo.

Actualmente ningún grupo se ha adjudicado el ataque, por lo que ya comenzaron con las investigaciones correspondientes.

#ÚLTIMAHORA Momento de la explosión en atentado contra el nuevo gobierno en aeropuerto de #Yemen 🇾🇪

Massive Explosion at #Aden Airport in Yemen upon arrival of new government ministers to the site.

🎥 @AlArabiya pic.twitter.com/x3KC9704Ns

— Irma del Rocío Lara (@Rocio_Lara89) December 30, 2020