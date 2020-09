Un joven con problemas psiquiátricos apuñala a un sacerdote en Alcorcón

ESPAÑA.- Un joven con problemas psiquiátricos ha sido detenido luego de apuñalar a un cura de 73 años a las puertas de una iglesia de Alcorcón.

El ataque se produjo poco antes de las 7:30 de este jueves en el aparcamiento de la parroquia de San Josemaría Escrivá de Balaguer.

Javier Contreras, el sacerdote atacado, fue atacado al bajar de su vehículo tras llegar a la parroquia a la que se dirigía para celebrar la primera misa del día.

Tras ser apuñalado, se refugió en la iglesia donde fue asistido por varios feligreses que avisaron a la Policía.

Al lugar acudieron patrullas de la Policía Nacional donde arrestaron al agresor que estaba muy agresivo; llegó a herir a cuatro de ellos.

Contreras fue trasladado con pronóstico leve al Hospital Fundación Alcorcón. Concretamente había sufrido heridas en el omóplato, biceps y la mano.

Al final de la mañana el sacerdote recibió el alta médica y se encuentra en buen estado y con buen ánimo, indicado en una nota de la prensa de la Diócesis de Getafe.

El padre Javier relató que se defendió y preguntó a su atacante con cuchillo en mano, por qué hacía esto contra personas que ayudan a los demás.

“Mira, le dije, desde mayo hemos entregado más de 30 toneladas de alimentos en Cáritas a personas muy necesitadas. Y él me contestó: ‘Por eso no te he matado, Cáritas me ha salvado la vida”, ha señalado.