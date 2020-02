Trump dice que sufrió un “terrible calvario” por juicio político

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sufrió un “terrible calvario” durante el juicio político. Esta fue su primera declaración tras ser absuelto el miércoles por el Senado.

El presidente aseguró durante su participación en la cita anual del Desayuno de Oración Nacional en Washington, que “algunas personas muy deshonestas y corruptas” lo habían hecho pasar “por un terrible calvario”.

Had failed presidential candidate @MittRomney devoted the same energy and anger to defeating a faltering Barack Obama as he sanctimoniously does to me, he could have won the election. Read the Transcripts!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2020