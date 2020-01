Trump asegura no necesitar del Congreso de EU para enviar ataque

WASHINGTON.- Donald Trump, sacó a la luz lo poco que le interesa la opinión del congreso acerca de sus decisiones como presidente de Estados Unidos.

El presidente se burló de las críticas por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, por parte de Estados Unidos.

Además, aseguró que no necesitaba aprobación del congreso para estos actos, incluso cuando fuese un ataque “desproporcionado”.

A partir de reclamos por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el presidente ha denotado su postura.

Trump no se ha inmutado al presentar su poco interés en la toma de decisiones en conjunto con el Congreso y todo a sido por medio de un tuit.

Recalcando que si decidiera golpear a Irán aunque fuese de forma desproporcionada, ese sería el medio por el que se enteraría el Congreso.

Trump añadió que era suficiente una publicación para notificar al Congreso de sus decisiones y que además era algo que ni debería de hacer.

Aquí el tuit original de Trump ante la situación:

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020