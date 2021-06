Tornado en Chicago deja al menos 10 heridos y 22 mil personas sin electricidad

CHICAGO.- Un tornado se registró en los suburbios de Chicago, dejando a su paso daños en 225 casas, automóviles, derribando árboles y dejando sin electricidad a los habitantes.

Diversas autoridades informaron que hasta el momento no se han reportado muertos por este fenómeno; sin embargo, ocho personas resultaron con lesiones leves, quienes fueron hospitalizadas en Naperville, y dos más tuvieron heridas de gravedad.

Además, se informó que 22 casas quedaron “inhabitables” y unas 130 viviendas resultaron dañadas al oeste de Chicago.

En cuanto al servicio eléctrico, Commonwealth Edison (ComEd), la empresa de servicios públicos, dio a conocer que 22 mil casas se quedaron sin electricidad, debido a que se registraron más de 450 cortes de energía. ComEd también señaló que se registraron fugas de gas.

Un radar confirmó el tornado, por lo que un equipo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos comenzó a monitorear los daños para determinar su fuerza y trayectoria.

Además, informó que el tornado era grande, sumamente peligroso y que probablemente causó daños en Naperville, Woodridge y Darien.

Mientras que los expertos en meteorología suponen que los vientos del tornado iban entre los 178 y 217 kilómetros por hora.

NAPERVILLE TORNADO DAMAGE: 22 homes destroyed. 130 homes damaged.

8 people went to the hospital. 2 are still hospitalized.

1 critical and is now fair. One in good condition. @cbschicago pic.twitter.com/f1yV01JZgf

— Megan Hickey (@MeganHickeyTV) June 21, 2021