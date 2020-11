¿Terminaron las elecciones?: responde Bolsonaro sobre felicitación a Biden

BRASIL.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le preguntó con ironía este jueves a un simpatizante sobre las elecciones de Estados Unidos: ¿ya acabó, ya terminaron las elecciones?

El presidente llamado el “Trump tropical” se refirió el martes, sin mencionarlo, a Biden, cuando se le advirtió que Brasil tiene “pólvora”.

Esto en alusión a declaraciones que dio el demócrata durante la campaña en las que amenazó al gobierno brasileño con “consecuencias económicas significativas” si continúa deforestando la Amazonía.

“Porque cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora, si no, no funciona. No necesitas usar pólvora, pero tienen que saber que tenemos”, declaró.