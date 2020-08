Sismo de magnitud 5,1 sacude Carolina del Norte es el más fuerte en 94 años

ESTADOS UNIDOS.- Un sismo de magnitud 5,1 sacudió a unos 3,2 kilómetros de la ciudad de Sparta, Carolina del Norte, durante la mañana del día de hoy.

Esto sucedió a lo largo de la frontera del estado con Virginia y según el Servicio Geológico de Carolina del Norte fue el terremoto más fuerte que ha sacudido el estado desde 1926.

El epicentro se originó en el condado de Alleghany, sin embargo, se sintió tan lejos como Carolina del Sur y Georgia.

El sismo fue realmente muy inusual ya que los grandes temblores son raros en la costa este de Estados Unidos.

Video: The moment a magnitude 5.1 earthquake struck near Sparta, North Carolina, this morning. The earthquake was the largest to hit North Carolina since 1916. pic.twitter.com/zei5mPstX7

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 9, 2020