Se registra sismo de 8.2 en Alaska; hubo alerta de tsunami

ALASKA.- Se registró este jueves un sismo de 8.2 en Las Islas Aleutianas de Alaska, Estados Unidos. Esto activó una alerta de tsunami para Hawaii.

Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos suspendieron el aviso en las primeras horas del día.

#BREAKING : 8.2 strong #earthquake rocks the coast of #alaska. #tsunami warning. This is the strngst #earthquake after 2018. Pray for the people of Alaska. Stay strong. Prayer🙏🙏 pic.twitter.com/qDLZwo1xu1

— cheikaba h (@CheikabaH) July 29, 2021