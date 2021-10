Se estrella un avión contra un edificio cerca de Milán

ITALIA.- Un avión privado se estrelló este domingo contra un edificio en la localidad de San Donato, a las afueras de Milán donde murieron ocho personas.

Dicho edificio se prendió fuego tras el impacto aunque se encontraba vacío, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

El avión de turismo Piper se estrelló cerca de la estación de San Donato de la línea 3 del metro de Milán a la 1 de la tarde (hora local). El piloto, de nacionalidad rumana, el copiloto y los seis pasajeros, entre ellos un niño, murieron en el acto.

Las autoridades informaron que se estarán realizando las investigaciones para conocer los motivos por cual el avión se precipitó sobre el edificio.

Ya que, cabe destacar, el avión acababa de despegar del aeropuerto milanés de Linate y se dirigía a Olbia, en la isla de Cerdeña.

❗️🇮🇹 A Pilatus RS-12 plane crashed on a residential building in Milan.

Six people including pilot died on board and two on the ground, including a child.#Italy pic.twitter.com/Jt8nqt6X5z

— The RAGEX (@theragex) October 3, 2021