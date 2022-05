Presentadoras afganas cubren su rostro por orden de los talibanes

AFGANISTÁN.- Este domingo, las principales presentadoras de canales de televisión cubrieron sus rostros para cumplir la orden de los talibanes.

Los talibanes impusieron a su regreso una serie de restricciones a la sociedad civil en el que limitan los derechos a las mujeres.

El jefe supremo, emitió a principios de mes una orden según la cual, las mujeres debían cubrirse por completo en público; esto incluye el rostro, idealmente con el burka tradicional. Esto cuando anteriormente, solo una pañuelo que cubriera el cabello era suficiente.

El temido ministerio afgano de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio había ordenado a las presentadoras de televisión que lo hicieran antes del sábado.

Sin embargo las periodistas decidieron no acatar esa orden el sábado, y salieron al aire, en directo, sin disimular sus rostros.

Pero el domingo, las mujeres llevaban el velo integral, dejando ver sólo sus ojos y su frente a la hora de presentar las noticias en los canales TOLOnews, Ariana Television, Shamshad TV y 1TV.

Female presenters on TV stations in Afghanistan go on air with covered faces, in line with a new Taliban order seen as a return to a signature policy of their past hardline rule and an escalation of restrictions that are causing anger at home and abroad https://t.co/H96hTmG9p2 pic.twitter.com/3PFIkR4Ujk

— Reuters (@Reuters) May 22, 2022