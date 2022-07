Pareja mata de hambre a su bebé: llevaba más de una semana sin comer

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer vegana residente de Florida, fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de su hijo de 18 meses. El bebé falleció a causa de una severa desnutrición, pues ella y su esposo únicamente lo alimentaban con verduras crudas y frutas.

Sheila O’Leary, de 39 años, recibió su sentencia este miércoles 29 de junio; los jueces determinaron que era culpable por asesinato, abuso infantil, homicidio agravado y negligencia infantil.

Todos los cargos son relacionados con la muerte del pequeño Ezra O’Leary, ocurrida el 27 de septiembre de 2019.

Durante el primer día del juicio de la pareja por el asesinato del pequeño, las autoridades dijeron que en la autopsia se encontró que el bebé llevaba más de una semana sin comer. El pequeño estaba en los huesos, pues sólo pesaba 7.7 kilos, tres menos de lo considerado promedio para un niño de su edad.

La madre explicó que ella, su esposo y sus cuatro hijos seguían una estricta dieta vegana, pero que al bebé seguía alimentándolo con leche materna. Dijo, además, que había notado que Ezra tenía problemas para dormir y nunca buscó atención médica para el niño.

Los fiscales también aseguraron que no sólo el bebé fallecido padecía desnutrición, sino que la pareja vegana también había descuidado a sus otros tres hijos.

La jefa de la Unidad de Víctimas Especiales de la Oficina del Fiscal de Florida, Francine Donnorummo, dijo que Sheila y Ryan sabían bien lo que hacían, por lo que fueron negligentes al no buscar ayuda para el bebé.

Como prueba de ello, durante la primera sesión del juicio mostró las búsquedas que la mujer había hecho en Google cuando la salud del niño empezó a empeorar, lo cual tiró las afirmaciones del defensor de la mujer, quien dijo que no había actuado con intención de asesinar al menor de edad.

Por otro lado, Ryan O’Leary, de 33 años, continúa detenido en la prisión local del condado de Lee, en Florida; será juzgado por los mismos cargos que su esposa.

Es probable que reciba también cadena perpetua por el asesinato.

After nearly four hours of jury deliberations, Sheila O'Leary is guilty on all six counts, including first degree murder of her 18 month old son Ezra.

She now faces life in prison. @winknews pic.twitter.com/OhWc92NjF6

— Zach Oliveri (@Zach_Oliveri) June 29, 2022