ESTADOS UNIDOS.- Un rayo impactó a una pareja de Wisconsin; celebraban 56 años de casados. Tras el impacto murió la pareja cerca de las inmediaciones de la Casas Blanca.

Reportaron a una tercera víctima mortal que declararon muerta el viernes por la noche. Otra más está hospitalizada con lesiones que ponen es riesgo su vida.

Los occisos, James Mueller, de 76 años de edad y Donna Mueller, de 75, murieron por las heridas que les provocó el rayo el pasado jueves en el Parque Lafayette, ubicado frente a la Casa Blanca, informó el Departamento de Policía Metropolitana.

Asimismo, la otra víctima mortal, un hombre de 29 años, murió el viernes. La cuarta persona, es una mujer que está en estado crítico. No se dieron a conocer sus generales. Tampoco revelaron qué lesiones tenían las personas.

Los Mueller visitaban Washington para celebrar su 56 aniversario de boda.

La pareja tenía cinco hijos, 10 nietos y cuatro bisnietos

