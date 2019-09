Paloma Zúñiga, la mexicoamericana que le grita a migrantes ilegales en la frontera

ESTADOS UNIDOS.- Desde que Donald Trump comenzó su carrera a la presidencia, Paloma Zúñiga se convirtió en una de las voces más enérgicas de “Latinos for Trump”. Ahora, aparece en un video en la frontera gritándole a migrantes ilegales.

Armada con su teléfono celular en la mano y apoyada por un grupo de personas que comparten sus ideas, Paloma confronta a un grupo de latinos que intenta cruzar por el desierto de Arizona a Estados Unidos.

Mexican-born Paloma Zuniga who has dual citizenship in U.S. and Mexico yells at people who just crossed the Colorado River into the U.S from Mexico near Yuma, AZ. #Immigration #border #AZpatriots pic.twitter.com/L2lQTzDlcb

— Jack Gruber (@guygruber) September 24, 2019