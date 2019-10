Otorgan el Nobel de la Paz 2019 a Abiy Ahmed Ali, presidente de Etiopía

NORUEGA.- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, fue elegido como el ganador del Premio Nobel de la Paz 2019, “por sus esfuerzos para lograr la paz y la cooperación internacional, particularmente por su iniciativa decisiva destinada a resolver el conflicto fronterizo con Eritrea”, declaró la presidenta del Comité Nobel noruego, Berit Reiss-Andersen.

Reiss-Andersen agregó que con este premio, también quiere “expresar un reconocimiento a todos los actores que trabajan por la paz y la reconciliación en Etiopía y en las regiones del este y noreste africanos”.

2019 Peace Laureate Abiy Ahmed Ali is the first Ethiopian to be awarded a #NobelPrize. This year’s prize is also the 100th #NobelPeacePrize. @PMEthiopia#NobelFacts pic.twitter.com/ZmGULRQHUQ

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019