Olga Tokarczuk y Peter Handke ganan el Nobel de Literatura 2018 y 2019

SUECIA.- La Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2018 a la escritora polaca Olga Tokarczuk y el Premio Nivel de Literatura 2019 al escritor austriaco Peter Handke.

Tokarczuk, ganó el Nobel de Literatura 2018 en reconocimiento a la “imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de fronteras como una forma de vida”.

The #NobelPrize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke “for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience.” pic.twitter.com/rZa1NEFMuO

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019