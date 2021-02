Ordena Joe Biden bombardear a los militares de Siria; hay muertos

ESTADOS UNIDOS.- Se registró este jueves el primer ataque de Joe Biden como presidente, pues el ejército de Estados Unidos lanzó un bombardeo contra las milicias de Siria, respaldadas por Irán.

El portavoz John Kirby dijo que fue una orden del presidente Joe Biden.

Informó también que este ataque fue en respuesta a los recientes ataques contra las tropas estadounidenses que se encuentran en Irak.

Se trata del primer bombardeo de Estados Unidos en esta región ordenado por el demócrata Joe Biden.

El ataque dejó al menos 17 personas muertas, según fuentes médicas locales citadas por la agencia Reuters. Sin embargo, la cifra podría ascender.

Statement from @PentagonPresSec on airstrikes conducted tonight by U.S. military forces against infrastructure utilized by Iranian-backed militant groups in eastern Syria.👇 pic.twitter.com/dMdsMmpuAO

— Brett McGurk (@brett_mcgurk) February 26, 2021