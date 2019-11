“Ofertan” dos niños por el precio de uno; venden bebé y regalan a la hermana

ESTADOS UNIDOS.- En un portal de compraventa popular llamado Craigslist había un anuncio ofreciendo a un bebé recién nacido por 500 dólares, aproximadamente 9 mil 700 pesos. La extraña oferta se publicó en Florida.

El anuncio decía que el bebé tenía dos semanas de nacido, además que era muy tranquilo. En la oferta no sólo ofrecían al recién nacido, sino que en la compra del niño, regalaban a la hermana de cuatro años.

“El bebé tiene 2 semanas. Duerme, no hace ruido en la noche”, anunciaba la publicación colgada la semana pasada en este sitio web de compraventa en el que hay de todo tipo de objetos y ofertas de empleo.

Además en la publicación también se leía “le puedo dar la hermana de 4 años gratis”. También ofrecía leche de fórmula y pañales gratis.

El autor del mensaje decía vivir en una zona “influyente” y que no quería que se supiera que no quería a los niños porque trabajaba en el Departamento de Niños y Familias. “No quiero que me juzguen por no querer estos niños”.

La policía de Florida investiga e intenta localizar al autor de el anuncio de este portal, aunque no descartan que se trate de una broma de mal gusto.

Una portavoz del Departamento Policial de Florida, Gretl Plessinger, no ha dado detalles aunque sí confirmó a un medio que tenían “una investigación abierta desde el viernes pasado”.



Craigslist

Craigslist se usa generalmente para publicar anuncios de arrendamiento, compraventa de coche o muebles. En el pasado ese portal ha enfrentado problemas por anuncios para “citas”, por lo que los críticos dicen que esto fomenta el tráfico de menores de edad.

