Nuevo bombardeo de Estados Unidos en Irak deja seis muertos

IRAK.- Un oficial iraquí informó que seis militares de aquel país murieron tras un nuevo ataque aéreo de Estados Unidos contra dos autos al norte de Bagdad. Además, hay otras tres personas heridas de gravedad por este nuevo ataque.

La fuente dijo que de momento se desconoce la identidad de las personas fallecidas; el oficial habló de forma anónima, pues tiene prohibido hablar con reporteros.

BREAKING: Large explosions heard as convoy of two cars said targeted in new strike in Northern Baghdad moments ago. pic.twitter.com/q8GbLpAgzl

— Israel Breaking (@IsraelBreaking) January 3, 2020