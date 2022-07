NASA muestra imagen de olas de calor intensas

CIUDAD DE MÉXICO.- La agencia espacial es­tadunidense NASA difun­dió ayer una imagen que muestra, en diferentes to­nalidades, la afectación de las olas de calor intensas que so­focan a varios países.

On July 13, 2022, Earth satellites captured temperatures rising above 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit) due to extreme, record-breaking heatwaves across much of Europe, Africa, and Asia: https://t.co/tD6DmpXMyz pic.twitter.com/cb3P1F699Y

