Mujer asegura convertirse en un ‘monstruo alienígena’ tras recibir vacuna anticovid

REINO UNIDO.- Una mujer aseguró sentirse como una criatura de la película de ciencia ficción “Alien”, luego de recibir la vacuna anticovid, pues su piel reaccionó con grandes erupciones.

La afectada responde al nombre de Susie Forbes, tiene 49 años de edad y sufrió una desfiguración horas después de recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, el pasado 18 de marzo.

“Me sentí como si estuviera en “Alien” porque había burbujas saliendo de mi brazo, fue espantoso, mi cara estaba enorme, yo era un monstruo, indicó Forbes.

“Mi hija me estaba enviando mensajes de texto rogándome que fuera al hospital. Me he destruido y destruido a mi hija. Voy a tener que vivir con esto porque tengo cicatrices en mi cuerpo”, agregó.