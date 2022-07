Mueren cinco personas aplastados por un glaciar en los Alpes italianos

ITALIA.- Al menos cinco personas murieron luego del desprendimiento de un glaciar en los Alpes italianos. Las víctimas quedaron atrapadas y otras ocho más resultaron heridas, informó una portavoz de los servicios de emergencia.

El portavoz también indicó que había ocho personas heridas, pero que el balance “aún era provisional”.

El glaciar forma parte de la montaña Marmolada, la cual está situada en la cadena montañosa de los Dolomitas. Dos de los heridos fueron trasladados al hospital de Belluno, otro a Treviso y cinco a Trento, indicó la portavoz.

No se ha ofrecido más detalles sobre la nacionalidad de las víctimas. Varios helicópteros participan en las operaciones de rescate y de vigilancia.

En uno de los videos compartidos en las redes sociales se observa el preciso momento en que el glaciar cae mientras se ve a un par de alpinistas que pasan al lado del desastre natural. La Sociedad Meteorológica Alpina-Adriática fue quien compartió el clip.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.

We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.

Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP

— Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022