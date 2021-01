Muere Laura Weinstein; defensora de la población trans en Colombia

COLOMBIA.- Laura Weinstein, activista trans de Colombia y directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT) falleció este sábado por Covid-19.

La fundación GAAT dio a conocer, a través de sus redes sociales, la muerte de la activista.

En pasados días Weistein había sido internada por dificultades respiratorias, según lo que ella misma publicó en su cuenta de Twitter.

“Desde el día de ayer me encuentro hospitalizada por dificultades respiratorias, me hicieron la prueba #Covid y esperamos el resultado,” escribió.

Gente les garantizo que he estado muy juiciosa y muchos saben que es así.

