Líderes se burlan de Trump y cancela conferencia en la OTAN

INGLATERRA.- El presidente de los Estados Unidos abandonó el día de ayer la cumbre de la OTAN por el comportamiento que tuvieron cuatro mandatarios hacia él.

Boris Johnson, Justin Trudeau, Emmanuel Macron y Mark Rutte, fueron captados por las cámaras del Palacio de Buckingham hablando de Donald Trump, si bien nunca se mencionó su nombre, lo que dijeron alude a que bromeaban sobre Trump.

En la conversación que tuvieron se escucha a Johnson preguntando al presidente francés, Emmanuel Macron: “¿Es por eso por lo que llegaste tarde?”, a lo que Trudeau interviene: “Llegó tarde porque su rueda de prensa duró 40 minutos” para después decir “acabas viendo a su equipo boquiabierto”.

Recordemos que este martes, los líderes Macron y Trump estuvieron en una reunión donde mostraron públicamente sus desacuerdos sobre la estrategia de la OTAN y sobre comercio.

Debido a esto, Trump se vio en la necesidad de cancelar otra conferencia de prensa que se tenía prevista esta vez en solitario y lo comentó a través de su cuenta de Twitter, que no haría aclaraciones pues ya dio muchas ruedas de prensa en los últimos días.

….Just finished meetings with Turkey and Germany. Heading to a meeting now with those countries that have met their 2% GOALS, followed by meetings with Denmark and Italy….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019