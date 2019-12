¡Increíble! cierran convento porque monja se enamora

El convento llamado Padres Capuchinos ubicado en Sansepolcro, Italia y fundado en 1611, cerró sus puertas luego de que la madre superiora, María Teresa Saccente, una de las últimas de la congregación se enamorara de un hombre tras una “crisis vocacional”.

Según los medios italianos la monja de 40 años de edad abandonó sus hábitos religiosos para continuar con su romance, aunque ella misma aseguró a La Repubblica que su noviazgo ya terminó y que ella misma fue quien decidió ponerle fin.

La causa del cierre del convento fue porque no había quien sustituyera a la madre superiora, pues solo se encontraba una monja de 80 años de edad y dos novicias benedictinas de Olivetan quienes no tienen la capacidad de dirigir el convento,además, de que no dependía de la diócesis ni del obispado, sino de la orden religiosa, por lo que es imposible seguir adelante con la gestión del mismo.

“La gente llora por el cierre del monasterio y yo también lo hago. Lo que estoy sufriendo me marcará de por vida”.

Asimismo, el papa Francisco ha llamado a esto como “hemorragia vocacional” que se traduce a una falta de jóvenes que abracen la vida religiosa.

Debido a esto se han producido el cierre de varios monasterios e incluso escuelas católicas ya que el número de monjas profesoras ha disminuido paulatinamente .