Las campanas de Notre Dame de París suenan nuevamente tras más de cinco años del incendio

PARIS.- Un emotivo eco de restauración y esperanza resurgió este viernes en la catedral de Notre Dame de París: tras cinco años y medio desde el trágico incendio que consumió parcialmente el icónico monumento, las ocho campanas del campanario norte volvieron a sonar en una ceremonia conmovedora.

A las 10:30, hora local, las campanas comenzaron a repicar, activadas por motores, como símbolo de la culminación de una etapa clave en la reconstrucción. Philippe Jost, responsable del organismo a cargo de la restauración, destacó la importancia de este momento: “Es una etapa bonita, importante y simbólica”. Alexandre Gougeon, de la empresa encargada de la reinstalación, también expresó su satisfacción, describiendo esta prueba como “concluyente”.

WE ARE SO BACK

The bells of Notre Dame Cathedral in Paris rang out this morning for the first time today since 2019’s fire

The Cathedral reopens with Mass on December 8th pic.twitter.com/roQS22b0t7

— Catholic Arena (@CatholicArena) November 8, 2024