La revista Times ya tiene persona del año y ella es Greta Thunberg

La joven activista sueca que se ha dedicado a hablar sobre el cambio climático es la portada de la revista times, como la persona del año, esta se presenta cada año y puede ser una persona, grupo, movimiento o idea más influyente en los 12 meses anteriores.

En 2018 la activista inicio su lucha contra el cambio climático en un movimiento llamado Friday For Future; en el faltaba todos los viernes a su escuela para plantarse frente al parlamento de su país y hacer huelga por el clima.

Su voz ha servido para inspirar a millones de jóvenes en el mundo; ella no es la primera en pronunciarse en contra del calentamiento global, lo inspirador de esta joven es la edad y la valentía que ha tenido para hacer escuchar su mensaje.

Greta ha hablado delante de miembros de la ONU con el propósito de exigir acciones reales para frenar la crisis climática que azota al mundo entero; líderes políticos sumamente poderosos como Donald Trump y Emmanuel Macron han menospreciado sus acciones, pero esto no hace que se de por vencida.

.@GretaThunberg is TIME’s 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6

— TIME (@TIME) December 11, 2019